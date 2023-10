POZZUOLI/ Auto si capovolge e finisce contro bici elettrica: 2 feriti – LE FOTO

POZZUOLI – Attimi di paura nel tardo pomeriggio di domenica a Licola dove un’auto si è capovolta andando a travolgere una bici elettrica. Nell’impatto due persone sono rimaste ferite: si tratta della conducente di una Fiat 500 e di un uomo alla guida del mezzo a due ruote. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto e trasferiti in codice giallo presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

LA DINAMICA – L’incidente è avvenuto intorno alle 19 nei pressi dei depuratori di Cuma-Licola. Per cause ancora in fase di accertamento la donna alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo del veicolo che si è ribaltato, urtando la bici elettrica che viaggiava lungo la corsia. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi di primi soccorsi stradale che stanno rimuovendo i veicoli.