POZZUOLI/ «Ci avete rotto i polmoni» manifestazione all’ingresso dei depuratori di Licola

POZZUOLI – «Ci avete rotto i polmoni» è lo slogan che accompagnerà la manifestazione in programma per domani -lunedì 26 giugno alle 21- all’ingresso dei depuratori di Cuma-Licola per dire basta a miasmi e cattivi odori. Organizzata dai movimenti “Civico Flegreo” e “Licola Mare Pulito” vedrà la partecipazione di attivisti e cittadini. “La cittadinanza che mi ha compulsato ad attivarmi in tale circostanza, ora è chiamata a rispondere presente, domani alle ore 21 davanti al depuratore di Cuma” dichiara Antonio Maione presidente di Civico Flegreo.