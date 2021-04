POZZUOLI – Caso di covid-19 alla scuola media Oriani-Diaz di via Saba a Monterusciello. In seguito alla comunicazione del contagio di un alunno della 2D, la dirigente scolastica ha disposto che gli alunni e i docenti, presenti in classe il 19 aprile scorso, nonché tre alunni che hanno utilizzato lo stesso pulmino del caso positivo, dovranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dal giorno iniziata il 20 aprile e che terminerà il 3 maggio.

LA COMUNICAZIONE – La preside Annalisa Illiano -in una circolare- fa sapere che i docenti (secondo nota ministeriale) possono sottoporsi all’esecuzione del tampone a partire dal decimo giorno e rientrare in caso di esito negativo, facendo pervenire alla scuola il referto del tampone. Inoltre, data l’alta circolazione del virus, il piano di pulizie che prevedeva approfondita igienizzazione quotidiana e sanificazione straordinaria il venerdì, è stato modificato: indipendentemente dai casi positivi accertati, si effettuerà una sanificazione straordinaria tutti i giorni. Infine si ricorda che i contatti di un contatto non sono tenuti ad osservare la quarantena.