POZZUOLI – Studente positivo al covid e scuola chiusa fino al 1 marzo. Accade alla media “Giacinto Diano” di Pozzuoli dove la preside ha sospeso la didattica in presenza a partire da mercoledì 17 febbraio e fino a lunedì primo marzo. La comunicazione è arrivata in giornata dopo un caso di covid che ha interessato un alunno che frequenta l’istituto di via Solfatara. “Per motivi di prevenzione, sicurezza, di tutela della salute dal 17/02/2021 fino al 26/02/2021 le lezioni saranno tenute in modalità di didattica digitale integrata” si legge nella nota inviata ai genitori, docenti, assessore all’istruzione di Pozzuoli e comando vigili mentre “le lezioni in presenza, salvo l’accertamento di ulteriori casi di positività al covid, riprenderanno il giorno 01/03/2021”.