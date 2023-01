POZZUOLI/ Camion rifiuti dato alle fiamme dalla camorra, appello di Caso e Cafiero De Raho al Ministro dell’Interno

POZZUOLI – «Sono molto preoccupato per quanto accaduto a Pozzuoli nelle ultime ore. L’incendio appiccato ad un mezzo dell’azienda De Vizia, incaricata della racconta rifiuti, è un fatto gravissimo». Con queste parole il deputato puteolano Antonio Caso commenta la notizia dell’incendio. «Le modalità, sebbene le indagini siano ancora in

corso, inducono a pensare che dietro ci possa essere la mano della camorra. Ferma condanna – aggiunge il deputato – da parte mia e dell’intero M5S, sia locale che nazionale, e massima solidarietà agli operatori ecologici vittime del vigliacco gesto. D’accordo con il collega in Parlamento ed ex Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho, vera e propria istituzione nella lotta alla criminalità organizzata, nelle prossime ore chiederemo al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di tenere altissima l’attenzione sulla vicenda”, conclude l’onorevole.»