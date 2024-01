POZZUOLI/ Calza della Befana gratis per i bambini in un locale del centro storico

POZZUOLI – Dona e regala una calza per la Befana ai bambini indigenti. E’ l’iniziativa organizzata dal locale “Nascosto”, nel centro storico di Pozzuoli, che insieme all’associazione Civico Flegreo ha dato vita a una raccolta fondi per l’acquisto di caramelle, cioccolatini e dolci. Per partecipare bisogna recarsi presso “Nascosto”, taggare “nascosto_pozzuoli” e “@civicoflegreo” in una storia su Instagram e inserire una somma da donare in un salvadanaio che è stato collocato all’ingresso del locale. Il ricavato andrà all’associazione Civico Flegreo che a sua volta provvederà all’acquisto e alla distribuzione delle calze.