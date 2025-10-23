POZZUOLI/ Calci e pugni alle porte: gruppo di ragazzini spaventa anziani e residenti a Monterusciello

POZZUOLI – Da diverse sera a Monterusciello un gruppo di ragazzini sta spaventando anziani e residenti colpendo con calci e pugni le porte delle abitazioni. Diversi episodi sono stati segnalati nella zona delle Cooperative, in particolare in via Allodi. Il tutto avviene intorno alle 19 quando il gruppetto (composto da minori tra i 12 e i 15 anni) prende di mira gli edifici che sorgono lungo lo stradone. Minuti di caos che generano terrore tra gli anziani residenti, spaventati dal trambusto provocato dai calci e dai pugni con i quali vengono colpiti i portoni dei palazzi e le porte delle singole abitazioni. «Non ne possiamo più, sarà accaduto già due-tre volte, l’ultima volta ieri. Qui ci sono i nostri genitori anziani che muoiono dalla paura. Questo non è un gioco, ma un atto di vandalismo puro. Spero che i genitori di questi ragazzini facciano qualcosa» spiega una residente di via Allodi che proprio ieri sera si è imbattuta nella banda di facinorosi.