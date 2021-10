POZZUOLI – Paura al Rione Toiano dove pochi minuti fa è stata sfiorata una tragedia. Nel cortile dell’Istituto Pitagora, sito in via Tiberio, un albero è crollato a causa del forte vento, colpendo tre auto parcheggiate. Fortunatamente all’interno dei veicoli non c’erano persone. L’arbusto di grosse dimensioni ha ceduto sotto la spinta del vento. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto, in questi minuti, sono in corso i rilievi da parte dei tecnici del Comune di Pozzuoli, dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia municipale. Proprio ieri, in considerazione dell’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania per venti forti previsti soprattutto per la giornata di oggi, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto in via precauzionale la chiusura del cimitero e dei parchi pubblici cittadini per l’intera giornata.

