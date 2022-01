POZZUOLI – Blitz dell’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti nella piazza di spaccio di Licola mare. Questo pomeriggio, in sella alla sua famosa bicicletta, Brumotti ha creato scompiglio in via Del Mare smascherando una serie di pusher che da tempo gestiscono la piazza di spaccio di hashish e cocaina proprio all’ingresso del quartiere, tra la panetteria e il bar. Non sono mancati momenti di tensione e un tentativo di aggressione all’inviato del tg satirico di canale 5. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Durante il servizio sarebbero stati trovati soldi e cocaina e alcuni spacciatori fermati, tra questi anche un giovane noto pusher della zona, ritenuto insieme ai suoi familiari uno dei reggenti della piazza di spaccio di Licola mare.