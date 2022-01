POZZUOLI – Con un post su Facebook il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha annunciato il taglio di un marciapiede nel quartiere di Monterusciello. Raggiante, il primo cittadino ha scritto testualmente che ci sono «Lavori in corso in via Salvatore Di Giacomo a Monterusciello. Stiamo realizzando un attraversamento pedonale per rendere più agevole e sicuro il passaggio da un un lato all’altro della strada. A breve l’intervento sarà concluso». Insieme al testo due che mostrano il marciapiede tagliato. Una comunicazione importante, con la quale viene annunciata la risoluzione di un problema che da tempo attanagliava la zona del quartiere. Nessun accenno, invece, da parte del sindaco sulla bocciatura della Cabinovia che doveva collegare Pozzuoli e Bacoli, opera di portata maggiore rispetto al taglio del marciapiede nonché cavallo di battaglia dell’attuale amministrazione comunale.