POZZUOLI/ Bradisismo, monito di Caso (M5S) al ministro Musumeci «Troppi interventi ancora fermi»

POZZUOLI – «Ho presentato un’interrogazione al Ministro Musumeci per sapere a che punto siano le misure da mettere in campo per i Campi Flegrei. Oggi infatti, nonostante gli annunci e le promesse del governo Meloni, troppi interventi sono fermi o procedono con ritardi non più giustificabili. I tre decreti sul bradisismo e la legge di bilancio 2025 prevedono misure fondamentali: hub comunali realmente operativi, consolidamento degli edifici sgomberati e sismicamente vulnerabili, lavori su scuole e palestre, messa in sicurezza delle infrastrutture e delle vie di fuga. È necessario capire con precisione cosa è stato avviato, cosa è in stallo e quali risorse siano effettivamente arrivate ai territori. C’è poi l’incredibile questione del Cas, contributo di autonoma sistemazione, che scadrà tra poco più di un mese e con famiglie che rischiano di rimanere fuori casa ed anche senza contributo. Bisogna accelerare, dare certezze e garantire piena trasparenza perché i Campi Flegrei non possono più aspettare». Così il deputato flegreo M5S Antonio Caso.