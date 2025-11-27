Baia, ritorna l’albero di Natale galleggiante: è festa per l’accensione

BACOLI – Anche Baia si prepara a vivere quest’anno la magia del Natale con luminarie ed alberi natalizi. Il simbolo per antonomasia delle feste è stato acceso: l’Albero di Natale galleggiante nel porto di Baia, a due passi da Baia Sommersa, con lo sfondo del Castello di Baia. Ma non sarà l’unica installazione luminosa della piccola frazione di Bacoli che, quest’anno, vuole presentarsi addobbato a festa per accogliere residenti e visitatori. Luminarie finanziate dall’associazione “Impresa Baia”, composta da 40 attività tra commercianti e imprenditori del luogo che hanno collaborato per l’installazione delle luminarie su tutta la frazione di Baia.

L’ACCENSIONE – Un fascio di giochi di luci in mare: è lo spettacolo che l’albero appena acceso ha lasciato agli ospiti presenti. L’inaugurazione c’è stata alla presenza del parroco di Baia, del comandante della Guardia Costiera, del comandante della Guardia di Finanza, de sindaco e del vicesindaco di Bacoli. Presenti anche gli imprenditori dell’associazione, i quali hanno voluto fare questo bel dono alla comunità baiana.