POZZUOLI/ Bradisismo, De Luca annuncia: «In programma un’esercitazione di evacuazione»

POZZUOLI – Sulla crisi bradisismo a Pozzuoli e nell’area flegrea è intervenuto quest’oggi il presidente della regione Campania Vincenzo de Luca: «Abbiamo già deciso di fare, ovviamente in via sperimentale, un’esercitazione in relazione al piano di evacuazione. Ovviamente non potremo evacuare tutti gli abitanti delle zone interessate, ma potremo fare un’evacuazione limitata a poche centinaia di persone per verificare un po’ la funzionalità del piano di evacuazione in caso di emergenza» ha detto De Luca in merito all’emergenza e alle iniziative da mettere in campo nei prossimi giorni «Per quel che ci riguarda -ha aggiunto- abbiamo un’emergenza, che è quella delle risorse da dare ai Comuni. Ho mandato due giorni fa un’ennesima sollecitazione al presidente del Consiglio per sottolineare l’urgenza di sbloccare i fondi sviluppo e coesione, altrimenti per interventi sulla viabilità e la messa in sicurezza non c’è un euro. Ci auguriamo che almeno di fronte a questi problemi il Governo si svegli».

PERICOLO STRADE – «Credo che già a Pozzuoli sia saltata una strada – ha aggiunto De Luca, facendo riferimento ai problemi registrati nelle scorse settimane in corso Garibaldi, nel centro storico – perché ovviamente il movimento bradisismico determina sconnessioni stradali. La cosa incredibile è che le uniche risorse per dare una mano ai Comuni per le strade e per i ponti sono le risorse dei fondi sviluppo e coesione, che sono dei fondi bloccati da un anno dal Governo nazionale».