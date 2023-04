POZZUOLI/ Boom di visite per la mostra di Pasquale Bandiera al Rione Terra

POZZUOLI – Boom di visite per la mostra “Micro Macro Mondi” del puteolano Pasquale Bandiera allestita all’interno del Palazzo Migliaresi del Rione Terra di Pozzuoli dal 16 al 25 aprile 2023. La mostra è visitabile fino a domani, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19:30. Per concludere la mostra “Micro Macro Mondi”, domani mattina alle 11 si terrà l’esibizione canora dei canti sulla libertà del Maestro Peppe Cantarella, Direttore della Blunote School. Il Maestro Cantarella si esibirà con due brani sulla libertà in occasione del Festa della Liberazione. L’evento è con il patrocinio del Comune di Pozzuoli.