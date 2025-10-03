POZZUOLI/ Bolle lungo la strada ad Agnano-Pisciarelli, l’INGV rassicura “Nessun aumento di temperatura”

POZZUOLI – “In merito ai rigonfiamenti dell’asfalto (tipo bolle) segnalati in via Antiniana, nei pressi di un campo fumarolico, l’Osservatorio Vesuviano (INGV) ha condotto rilievi termici: i risultati disponibili al momento non indicano significativi aumenti di temperatura nell’area verificata”. È quanto ha fatto sapere il direttore dell’Osservatorio Vesuviano in merito alla presenza di bolle lungo il tratto di strada tra via Scarfoglio e via Antiniana a Pozzuoli, nel quartiere di Agnano-Pisciarelli. Le verifiche sono state effettuate con un drone, che ha permesso di realizzare una fotocomposizione di immagini termiche da cui è emerso che la temperatura riportata, misurata a 90 metri dal suolo, è di 55,4°.