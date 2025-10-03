Pozzuoli per Gaza: fiaccolata all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”, letti 1.677 nomi dei sanitari uccisi

POZZUOLI – Luci accese al “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in segno di vicinanza e solidarietà per Gaza. La manifestazione, organizzata in cento ospedale d’Italia, è stata organizzata anche per ricordare medici, infermieri e personale sanitario nei due anni di Genocidio. Ad oggi, infatti, le vittime che indossavano un camice sono ben 1.677. A questi si aggiungono anche numerosi sanitari arrestati e feriti senza alcun motivo, tra cui spicca il dottor Hussam Abu Safiya, direttore dell’ospedale Kamal Adwan ripreso in camice bianco davanti ai carrarmati israeliani. Durante la serata all’ingresso dell’ospedale di Pozzuoli sono stati letti i 1.677 nomi delle vittime.