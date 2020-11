POZZUOLI – Un boato questo pomeriggio ha spaventato residenti e clienti di un supermercato in via Terracciano. Precipitatisi in strada alcuni testimoni hanno visto due uomini leggermente feriti da ustioni salire in un’auto dove c’era una bombola di gas e scappare. Il boato ha provocato anche la rottura dei vetri di un finestrino di un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Paura per i clienti del vicino supermercato Conad dove poco dopo è giunta una volante della Polizia. Secondo una prima e frammentaria ricostruzione dei fatti lo scoppio sarebbe stato causato proprio dalla bombola di gas. (seguiranno aggiornamenti)