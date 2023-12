POZZUOLI/ Bidoni dei rifiuti fatti esplodere con i petardi: il folle gioco impazza a Licola Mare – LE FOTO

POZZUOLI – Bidoni dei rifiuti imbottiti di petardi e fatti esplodere. È questo il folle gioco che da qualche giorno impazza a Licola mare dove una banda di giovanissimi facendo danni lungo via Del Mare. Almeno due sono gli episodi denunciati dai residenti, avvenuti tra la notte della vigilia di Natale e la giornata di ieri. Nel mirino sono finiti i bidoncini per la raccolta dei rifiuti che sono installati lungo la strada che con pesanti petardi vengono fatti saltare un aria.

LA DENUNCIA – Atti di vandalismo segnalati al sindaco di Pozzuoli da Umberto Mercurio, presidente dell’associazione Licola mare pulito che ha invocato per l’ennesima volta l’installazione delle telecamere comunali nel quartiere. «Licola dove i cretini i figli di imbecilli fanno danni in continuazione. Ora basta! -ha detto Mercurio- Gigi Manzoni servono le telecamere e non accampate scuse, vanno messe in questo quartiere visto che è in balia di gentaglia. Va tenuto sotto stretta vigilanza, io sono contro la militarizzazione, ma stavolta serve serve fare piazza pulita anche su altri fronti delinquenziali, la gente onesta non merita ciò»

