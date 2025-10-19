POZZUOLI/ Avvocata fermata alla guida in stato di ebbrezza a Monterusciello

POZZUOLI – Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2:00, una donna di 49 anni, avvocata di Napoli Centro, è stata fermata dai carabinieri mentre percorreva le strade cittadine a velocità sostenuta e con andatura irregolare, creando preoccupazione tra gli automobilisti ancora in circolazione. Secondo le prime informazioni, i militari dell’Arma – intervenuti con due pattuglie – hanno individuato l’auto dopo diverse segnalazioni. La conducente, che appariva in evidente stato di alterazione psicofisica presumibilmente dovuta all’alcol, è stata fermata in sicurezza e sottoposta ai controlli di rito. Per precauzione è stato allertato il personale del 118, che ha trasferito la donna all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.