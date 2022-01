POZZUOLI – Incidente poco prima delle 15 di questo pomeriggio lungo la variante Anas tra gli svincoli di Arco Felice e Monterusciello dove un’auto è finita in testacoda dopo aver urtato il guardrail. Non risultano feriti. In via precauzionale e per consentire le operazioni di primo soccorso è stata chiusa la corsia in direzione di Monterusciello.