POZZUOLI/ Assalto nella notte al supermercato Decò a Monterusciello – IL VIDEO

POZZUOLI – Furto nella notte ai danni del supermercato “Decò” di via Pagano, in zona cooperative a Monterusciello. Una banda, composta da 4-5 uomini con i volti coperti da passamontagna, ha scassinato la saracinesca dell’ingresso riuscendo ad entrare nel locale e a rubare una cassa. Il raid è durato circa tre minuti, ripreso con gli smartphone da alcuni residenti svegliati nel cuore della notte dal suono dell’antifurto. Dalle immagini si vedono i malviventi – di cui si sente la voce in lontananza (sarebbero dell’est Europa) – tentare ripetutamente di forzare la saracinesca, incuranti dell’entrata in funzione del sistema di allarme e del passaggio di alcune auto in quegli istanti. Successivamente la scena li riprende mentre caricano su una Fiat Punto la cassa e poi scappano in direzione via Allodi. Il furto al Decò segue quelli messi a segno nei giorni scorsi alla Pizzeria 500 grammi a via Artiaco e al bar Grajales, sempre a Monterusciello.

IL VIDEO