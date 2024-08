POZZUOLI/ Asilo nido, l’assessore Festa replica ai consiglieri «Da loro sterile contrapposizione. Priorità agli studenti»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo dall’assessore alla pubblica istruzione e all’edilizia scolastica Vittorio Festa. «In relazione all’articolo di Cronaca Flegrea dal titolo: “L’ Amministrazione Manzoni prima festeggia poi si “auto boccia” il finanziamento per l’asilo nido” risulta necessario fornire opportuni chiarimenti in relazione alla questione sollevata dai Consiglieri di opposizione. L’Assessore alla P.I. e all’edilizia scolastica, Prof. Vittorio Festa, a nome dell’Amministrazione ritiene che le accuse di assenza di programmazione siano del tutto infondate. I Consiglieri, probabilmente animati solo da sterile contrapposizione, non hanno considerato che il finanziamento PNNR per la realizzazione di un nuovo asilo nido nel Plesso Santa Lucia è stato concesso prima della straordinaria situazione di emergenza verificatasi a seguito dell’evento sismico del 20 maggio u.s.. La scossa ha generato gravi danni e la conseguente inagibilità di alcuni plessi scolastici. L’Amministrazione, a tutela del diritto allo studio e con l’obiettivo di arrecare i minori disagi possibili agli alunni, alle famiglie e ai docenti, ha stabilito di evitare i doppi turni, l’insegnamento con DAD e lo spostamento di bambini della scuola primaria in quartieri lontani. Tale obiettivo è stato raggiunto, tra l’altro, utilizzando le aule del Plesso Santa Lucia con il pieno gradimento di tante famiglie. Pertanto è comprensibile il rammarico per il mancato utilizzo del finanziamento per la realizzazione di un ulteriore asilo nido ma le ragioni che hanno generato tale scelta sono state assolutamente prioritarie. In ogni caso, tenendo conto della scadenza, di eventuali proroghe e dell’individuazione di diversi spazi, lavoreremo per utilizzare le risorse del PNNR e potenziare la presenza di asili nido sul territorio comunale.»