POZZUOLI/ Arriva l’infermiere a scuola per il piccolo Lorenzo affetto da SMA

POZZUOLI – Giornata speciale per il piccolo Lorenzo, il bimbo di 6 anni affetto da SMA. Il piccolo, che frequenta il plesso “Vittorio Emanuele” di Arco Felice a Pozzuoli, ha fatto ritorno in classe: a partire da oggi sarà affiancato da un infermiere che si prenderà cura di lui. Stamattina il piccolo è stato accolto dai compagni di scuola con palloncini colorati e una grande scritta: “Uniti si vince. Siamo tutti Lorenzo”. Si erano infatti mobilitate 180 famiglie di altrettanti bimbi della scuola affinché Lorenzo avesse la giusta assistenza. Finora era stata mamma Brunella ad occuparsi del piccolo e ad intervenire all’occorrenza. Dopo la protesta messa in campo dai sui compagni e il tavolo a cui si sono riuniti Asl, Comune e scuola, si può finalmente tirare un sospiro di sollievo per questa storia che ha avuto un risalto nazionale.