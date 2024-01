POZZUOLI/ Arresti Rione Terra, il sindaco Manzoni: «Grave colpo per la città»

POZZUOLI – «Gli ultimi accadimenti giudiziari segnano un grave colpo per la città di Pozzuoli. Da sempre confido nell’operato della magistratura che, sono certo, saprà accertare i fatti accaduti. Gli arresti lasciano sgomenti e nessuno può gioire per una vicenda che investe l’intera comunità». Questo il commento del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, dopo gli undici arresti per lo scandalo Rione Terra che ha visto finire in manette anche l’ex primo cittadino Enzo Figliolia.