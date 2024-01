POZZUOLI/ “Ti racconto Napoli”: due serate sold out al teatro Sant’Artema di Monterusciello

POZZUOLI – La compagnia amatoriale de “I senza nome” nasce nel 2015 per volere della talentuosa regista, Rosaria Scotti. In nove anni, molteplici sono state le commedie portate in scena nei vari teatri di Napoli, come numerosi sono stati anche i diversi premi ricevuti da questa accattivante compagnia. Primo su tutti quello conseguito nel 2019 a Portici “Primo premio monologo maschile e Primo premio monologo femminile”, scene estratte dallo spettacolo Eva 2.0. L’anno successivo invece è la volta della regista che ha ricevuto il “Premio Partenope alla scrittura”. Nel 2022 conseguono la targa riconosciuta dal comune di Pozzuoli, per la rappresentazione “Simm tutt strumm”, al Teatro Troisi di Napoli. La compagnia de “I senza nome” attualmente è composta da 17 attori, tutti flegrei di diversa età che attualmente sono in scena al Teatro Sant’Artema di Monteruscello, con lo spettacolo “Ti racconto Napoli”. Due serate di gran successo (quella del 13 e del 14 gennaio) per raccontare questo progetto realizzato in cinque mesi di duro lavoro in cui è stata magnificamente rappresentata la storia di Napoli, tra miti e leggende dall’anno zero ad oggi. Due serate di sold out in cui il pubblico ha molto apprezzato la fatica di questa rappresentazione, la bellezza dei costumi che hanno rappresentato le varie epoche e l`impegno di alcuni attori che per la prima volta hanno calcato il palcoscenico, affrontando la fatica con costanza e diligenza per portare a termine un lavoro apprezzabile e di alta qualità. Due ore di spettacolo puro, di balli, canti, risate e pianti, tutti rapiti dalla bravura di questi ragazzi… tutti in piedi ad applaudirli.