POZZUOLI/ Appello contro i venditori abusivi di mimose «Vanno fermati»

POZZUOLI – Confcommercio Pozzuoli in occasione della Festa della Donna scrive al Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, agli assessori di competenza e alla Polizia Municipale per segnalare il commercio abusivo di fiori e mimose. In vista dell’approssimarsi della ricorrenza dell’8 marzo l’associazione confida nell’intensificazione della consueta vigilanza per contrastare in maniera efficace il fenomeno della vendita abusiva.

L’APPELLO – Nella nota, firmata dal commissario pro tempore, Salvatore Trinchillo, si legge: «Si chiede, all’Autorità in indirizzo, il potenziamento, per le giornate del 7 e 8 marzo, dell’attività della Polizia Municipale in loco, di concerto con le altre forze dell’Ordine presenti sul territorio, al fine di rendere maggiormente incisiva l’azione di prevenzione e contrasto ai venditori abusivi che senza alcun autorizzazione occupano il suolo pubblico, in dispregio della legalità, delle norme di sicurezza e delle più elementari regole di corretta e leale concorrenza di mercato».