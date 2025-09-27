POZZUOLI/ Appalto rifiuti, la De Vizia non partecipa alla gara “Condizioni poco favorevoli”

POZZUOLI – Dopo diciassette anni la “De Vizia Transfer” non gestirà il servizio di raccolta rifiuti nella città di Pozzuoli. Al bando indetto dal comune l’azienda non ha presentato alcuna offerta, uscendo quindi di scena dopo una lunga gestione. Situazione che sta destando non poche preoccupazioni tra i lavori, che temono per il proprio futuro. “Siamo preoccupati, dopo 17 anni la De Vizia e noi temiamo per il nostro futuro. Chiediamo garanzie e rassicurazioni anche alla luce del passaggio di cantiere che dovrà avvenire con l’azienda che si aggiudicherà l’appalto” è quanto fa sapere Massimo Quaranta, rappresentante sindacale Fiadel CSA, al termine di un’assemblea dei lavoratori organizzata nella sede di via Campana. Al bando hanno partecipato quattro aziende: Super Eco Srl; Del Prete Srl ed Ecogin Srl in ATI; S. B. Ecology Srl ed Econova Srl in ATI; Isola Verde Ecologia Srl. La De Vizia non avrebbe partecipato in quanto le condizioni sarebbero state ritenute “poco favorevoli”. Si tratta di un bando da 54 milioni di euro per l’affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e per la gestione dei servizi di igiene urbana.