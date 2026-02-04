POZZUOLI/ Antenna telefonica installata al Rione Artiaco: protestano i residenti

POZZUOLI – L’installazione di un’antenna telefonica sul tetto di una palazzina popolare sta destando preoccupazione trabi residenti del Rione Artiaco. Questa mattina in tanti stanno protestando per evitare la messa in funzione del dispositivo. Sul posto ci sono i tecnici della Wind. “Noi residenti stiamo lottando per evitare che venga attivata, ma purtroppo il comune di Pozzuoli ha dato l’autorizzazione” spiega un’abitante. L’antenna è stata installata nelle scorse settimane ed ora si attende la messa in funzione.