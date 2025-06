POZZUOLI/ Animali morti e sterpaglie a Monterusciello: abbiamo chiesto aiuto ma il sindaco Manzoni non risponde

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo dai residenti del lotto 11 di Monterusciello: «Ci rivolgiamo a voi per segnalare una grave situazione di degrado ambientale e sanitario che interessa il lotto 11 presso la Cattedrale di San Paolo a Monteruscello, nel Comune di Pozzuoli, in via A. S. Novaro 5. In data 08/05/2025, abbiamo inviato una mail al Sindaco di Pozzuoli (riportata in calce) per denunciare le condizioni preoccupanti di un terreno demaniale situato nei pressi delle nostre abitazioni: rifiuti, vegetazione infestante, animali morti e, purtroppo, conseguenti problemi di salute (allergie, disturbi respiratori) tra i residenti. Ad oggi, non abbiamo ricevuto alcuna risposta, né formale né informale. Questa totale mancanza di comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale ci costringe a denunciare pubblicamente l’inadempienza istituzionale e a cercare ascolto attraverso i canali dell’informazione indipendente. Riteniamo inaccettabile che una problematica che coinvolge direttamente la salute pubblica venga ignorata. Il silenzio delle istituzioni non può e non deve diventare la normalità. Vi chiediamo, pertanto, di dare visibilità alla nostra denuncia, affinché chi ha responsabilità pubblica non possa continuare a voltarsi dall’altra parte. Allego in calce il testo integrale della comunicazione inviata al Sindaco.»

LA DENUNCIA – “Gentile Signor Sindaco, Mi rivolgo a Lei in qualità di cittadino portavoce residente al lotto 11 presso la Cattedrale di San Paolo a Monteruscello, nel Comune di Pozzuoli, in via A. S. Novaro 5. Desidero segnalare una situazione di grave preoccupazione per la salute pubblica e ambientale, relativa al terreno demaniale situato nelle vicinanze della mia residenza. Il terreno in questione è attualmente in stato di abbandono e degrado, e costituisce una fonte di problemi per la salute degli abitanti del lotto 11. In particolare, il terreno è caratterizzato da:⁠ ⁠Presenza di rifiuti e materiali inquinanti; Crescita di vegetazione infestante e potenzialmente allergenica; Morte di animali domestici e selvatici, presumibilmente a causa dell’inquinamento del terreno. Tali condizioni hanno provocato gravi problemi di salute per gli abitanti del lotto 11, tra cui allergie e problemi respiratori. Pertanto, a nome di tutti gli abitanti chiediamo sollecitamente di intervenire per riqualificare il terreno demaniale in questione, al fine di eliminare le fonti di inquinamento e di garantire la salute e la sicurezza degli abitanti del lotto 11. Spero che l’Amministrazione possa prendere immediatamente in considerazione la mia segnalazione e adottare le misure necessarie per risolvere la situazione. Ringraziamo la SV per l’attenzione e resto a disposizione per eventuali ulteriori informazioni”.