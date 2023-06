POZZUOLI/ Altro flop del vicesindaco Monaco: dopo Carnevale non ha organizzato nemmeno la festa scudetto

POZZUOLI – Zero eventi a Carnevale, zero eventi comunali per la festa scudetto del Napoli. Pozzuoli resta ancora al palo, il capoluogo dei Campi Flegrei è ultima in classifica nella speciale graduatoria dei comuni organizzatori di eventi. Solo che questa volta la “faccia è stata salvata” grazie all’iniziativa del tifoso Ciro Botta e dell’organizzatore di eventi Alberto Spina che oltre due mesi fa gettarono le basi per l’evento in forma privata e con il sostegno degli sponsor. Il comune di Pozzuoli, nella fattispecie l’assessorato a sport, turismo e spettacoli presieduto da Filippo Monaco avrebbe dovuto organizzare una festa in piazza della Repubblica, che poi è saltata. E solo a questo punto, negli ultimi giorni, si è fiondato sulla festa organizzata a Monterusciello destinando i fondi (circa 10mila euro) messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Napoli che inizialmente erano previsti per la “festa ufficiale” che poi è diventata quella di Piazza De Curtis, mettendo l’ennesima pezza al deficitario e improvvisato lavoro dell’assessore Monaco. Il tutto mentre Bacoli, Quarto e Monte di Procida hanno dato vita a meravigliosi spettacoli a cui hanno preso parte migliaia di tifosi grazie alla sinergia tra i rispettivi sindaci e gli assessorati preposti.