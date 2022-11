POZZUOLI/ Allerta meteo: il sindaco chiude cimitero, parchi e aree sgambamento cani

POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, in vista dell’allerta meteo di colore arancione prevista per la giornata di domani (sabato 19 novembre) dalle ore 6 alle 6 di domenica, ha disposto la chiusura del cimitero comunale e dei parchi pubblici. In particolare, in virtù di un’ordinanza sindacale, scatterà la chiusura al pubblico del cimitero di via Luciano, dei parchi pubblici urbani ovvero del parco di Villa Avellino, del parco dell’Oasi di Monte Nuovo e del Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne e delle aree destinate allo sgambamento dei cani. Inoltre il sindaco raccomanda di evitare gli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.