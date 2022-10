POZZUOLI – Un incontro per discutere sul tema della sicurezza e portare al centro dell’agenda del governo cittadino la situazione di Licola Borgo, negli ultimi tempi al centro di una serie di episodi di micro criminalità. Furti d’auto, taxi abusivi gestiti da immigrati sempre più pericolosi per automobilisti e passanti e il caso dell’uomo che sorpreso a masturbarsi nei pressi dell’asilo della scuola Oriani hanno allarmato i residenti e i genitori degli alunni delle scuole del quartiere.

L’INCONTRO – Motivo per cui questa mattina proprio a Licola Borgo è andato in scena un incontro a cui hanno partecipato il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, le mamme dei piccoli studenti e il commissario cittadino di Fratelli d’Italia Paolo Guerriero. “La nostra richiesta di maggior controllo è stata esaudita con la presenza della polizia municipale, in più abbiamo richiesto ulteriori passaggi delle forze dell’ordine e di un sistema di videosorveglianza che serva da deterrente per gli atti vandalici e criminali consumati in questi giorni nei pressi dei siti scolastici. La situazione verrà monitorata con l’aiuto di volontari e delle mamme” ha fatto sapere Guerriero al termine dell’incontro.