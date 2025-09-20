POZZUOLI/ Allarme baby gang ad Arco Felice «Giovane picchiato con calci e pugni dal branco»

POZZUOLI – Corse in scooter che scorrazzano pericolosamente controsenso su una ruota. Bande di giovanissimo che si sfidano, spaccio di droga nei giardinetti e in Piazza Aldo Moro e atti di violenza. Cresce l’allarme ad Arco Felice da tempo diventato luogo di ritrovo per giovanissimi. L’ultimo grave episodio è avvenuto ieri sera (venerdì 19 settembre) nei pressi del “Caseificio Schiavone”, in via Miliscola, dove un giovane è stato picchiato con calci e pugni da un gruppo di coetanei.

LA TESTIMONIANZA – «Intorno alle ore serali, dalle abitazioni circostanti abbiamo udito le grida di un ragazzo che chiedeva aiuto, mentre veniva inseguito da un gruppo di 4 o 5 coetanei*. Una volta raggiunto, è stato colpito con calci e pugni. Fortunatamente, alcuni residenti sono intervenuti prontamente, mettendo in fuga gli aggressori ed evitando conseguenze peggiori. – ha raccontato una residente – Episodi come questo rendono evidente la necessità di un controllo più costante della zona, soprattutto nei pressi dei giardinetti antistanti l’Istituto Vittorio Emanuele, che ormai sono divenuti punto di ritrovo per molti ragazzi, spesso senza supervisione e provenienti da contesti diversi. Questo crea inevitabilmente situazioni di rischio.»