POZZUOLI/ «Allarme a Monterusciello» al via petizione popolare: 500 firme per chiedere un consiglio comunale

POZZUOLI – Il “Centro Sociale Culturale Monterusciello” ha avviato una petizione per chiedere un consiglio comunale monotematico in cui discutere i problemi atavici che attanagliano il quartiere. La raccolta firme sarà avviata venerdì 30 gennaio, alle ore 11, presso l’associazione “Nessuno Escluso” in via Salvatore di Giacomo. “In relazione alle gravi, storiche ed irrisolte problematiche che attanagliano il quartiere di Monterusciello, – fanno sapere gli organizzatori – in seguito al lavoro che stiamo conducendo sul territorio con assemblee pubbliche, dando voce ai cittadini, e sulla base pertanto di una spinta democratica e popolare dei residenti, la nostra Organizzazione di Volontariato, ha messo a punto una petizione popolare, a mezzo della quale raccogliere almeno 500 firme, e, con il sostegno dei Consiglieri Comunali disponibili, chiedere che venga indetto un consiglio comunale monotematico su tutti i temi caldi, di tensione e di allarme del quartiere, affinché vengano affrontati e sciolti, con un piano di lavoro, tutti i nodi salienti e preoccupanti, prima che diventino sempre più insostenibili ed ingestibili.”