POZZUOLI – Ha preso il via ieri la due giorni che segnerà la 63esima esibizione targata Anam, l’Accademia Nazionale Acconciatori e Moda esistente da settanta anni. Ad ospitare il campionato che vede oltre cinquecento astanti assistere alle gare di taglio e colore, moda e look del capello, è il PalaTrincone di Monteruscello, il Palazzetto dello Sport ubicato nel cuore del quartiere puteolano. «La storia dell’Anam racconta un lungo periodo di vita associativa in cui abbiamo potuto registrare storie lavorative, numerosi allievi e poi Maestri formatori», asserisce Costantino Intemerato, presidente onorario della realtà formativa che si è distinto, nel tempo, in quanto riferimento per chiunque abbia varcato le porte dell’Accademia ma anche per tutti i docenti e gli acconciatori che hanno aderito alla manifestazione. Ma l’Anam non è soltanto una scuola di alta formazione professionale piuttosto propone una offerta didattica strutturata e decisamente vincente; motivo per il quale è stata scelta dalla Multicenter School, scuola di formazione professionale, come partner ideale per un lavoro di squadra da proporre agli allievi che si affacciano all’affascinante mestiere degli acconciatori.

LO SPETTACOLO – «Con tutti, operiamo in sinergia e miriamo a presentare soluzioni pratiche per aumentare il coinvolgimento degli allievi e degli acconciatori che vorranno confrontarsi nelle gare» – corrobora Maurizio Schioppo, presidente della Multicenter e neopresidente della sede puteolana dell’Accademia Nazionale Acconciatori Moda. «In Anam si studia, ci si perfeziona, e si crea arte. Anche partecipando ai campionati che si organizzano in varie tappe italiane per consentire agli acconciatori di misurarsi tra colleghi e di mettersi alla prova» – chiarisce Schioppo, garantendo uno spettacolo senza pari nei prossimi giorni di maggio in cui sarà in scena, evidentemente, l’arte e lo stile nazionale, sulle passerelle dell’area flegrea. Ad allietare le due giornate di esibizioni saranno gli speaker di Radio Marte.