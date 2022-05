POZZUOLI – In occasione dell’ottava tappa del Giro d’Italia, in programma sabato 14 maggio, la Carovana pubblicitaria della corsa rosa si fermerà a Pozzuoli portando con sé divertimento, colore, animazione e tanti gadget. L’appuntamento è per sabato alle ore 14:10 vicino all’Anfiteatro Flavio. Il Giro d’Italia attraverserà il nostro territorio con partenza da Napoli ed arrivo sul territorio di Pozzuoli alle ore 14 circa: le biciclette transiteranno per via San Gennaro Agnano, via Solfatara, via Anfiteatro, corso Terracciano, via Artiaco e via Campana e si dirigeranno verso Quarto. Una volta raggiunto Lago Patria, torneranno a Pozzuoli dalla Domitiana e imboccheranno via Cuma Licola per arrivare, attraverso Arco Felice Vecchio e via Scalandrone, al lago di Lucrino intorno alle 14:45. Qui inizierà un circuito di 4 giri tra Lucrino, Bacoli e Monte di Procida, al termine del quale (ore 16:35 circa) i ciclisti si indirizzeranno verso Arco Felice per proseguire su via Campi Flegrei, corso Terracciano, via Solfatara e via provinciale San Gennaro Agnano per lasciare il territorio puteolano alle 16:50 circa.

LA CAROVANA ROSA – La Carovana del Giro d’Italia è un progetto di promozione e visibilità lungo il percorso del Giro d’Italia. Un “serpentone” di automezzi colorati che precede il passaggio dei corridori sul medesimo percorso. Uno staff giovane e allegro che porta festa al suo passaggio, distribuendo tanti gadget a ritmo di musica. Il pubblico che assiste al passaggio della carovana diventa, contemporaneamente, spettatore e protagonista.