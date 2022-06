POZZUOLI – In provincia di Napoli solo i cittadini di Pozzuoli, tra le città che sono andate al voto per le comunali e che contano più di 15mila abitanti, tra due settimane torneranno alle urne per scegliere il successore del sindaco uscente Vincenzo Figliolia. Al ballottaggio Paolo Ismeno e Luigi Manzoni.

LA SFIDA – Paolo Ismeno, assessore al Bilancio, è sostenuto da una coalizione formata da 8 tra civiche e partiti (Insieme, Sinistra Italiana, Democrazia e Libertà, Iniziativa Democratica, Progetto in comune, Moderati per Pozzuoli, Davvero Pozzuoli-Ecologia e Sviluppo e La città per Figliolia). Al primo turno Ismeno ha incassato 15.332 preferenze (41%).

Luigi Manzoni, attuale presidente del Consiglio Comunale, è sostenuto da una coalizione composta da 10 tra civiche e partiti (Pozzuoli Democratica, Progressisti Democratici, Pozzuoli Libera, Europa Verde, Spazio Flegreo, Partito Socialista, Noi con l’Italia, Noi di Centro-con Mastella, Azione e Uniti per Pozzuoli). Al primo turno Manzoni ha incassato 17.333 voti (46,35%).

GLI SCENARI – Abbiamo calcolato con il metodo d’Hondt la composizione del Consiglio Comunale in entrambi gli scenari. Al netto di eventuali apparentamenti ufficiali al ballottaggio (che modificherebbero i calcoli), ecco il quadro.

CON ISMENO SINDACO – In caso di vittoria di Paolo Ismeno, la maggioranza sarà composta da: Vincenzo Figliolia, Antonio Villani, Marzia Del Vaglio, Angelo Lucignano, Mariano Amirante, Stefania De Fraia (Figliolia per la Città); Salvatore Maione, Tommaso Scotto di Minico (Democrazia e Libertà); Paolo Tozzi, Danilo Perillo (Davvero Pozzuoli); Guido Iasiello, Filomena D’Orsi (Moderati per Pozzuoli); Gianluca Sebastiano (Insieme); Enrico Russo (Progetto in Comune); Michelangelo Luongo (Iniziativa Democratica). Tra i banchi di opposizione siederanno i due candidati a sindaco Luigi Manzoni e Raffaele Postiglione; Mimmo Pennacchio, Manuela D’Amico (Pozzuoli Democratica); Angelo Guardascione (Uniti per Pozzuoli); Tito Fenocchio (Pozzuoli Libera); Simona Daniele (Progressisti Democratici); Titti Zazzaro (Europa Verde) e Vittorio Festa (Spazio Flegreo).

CON MANZONI SINDACO – In caso di vittoria di Luigi Manzoni, la maggioranza sarà composta da: Mimmo Pennacchio, Manuela D’Amico, Maria Rosaria Testa, Salvatore Caiazzo (Pozzuoli Democratica); Angelo Guardascione, Gennaro Pastore, Vitale Di Dio (Uniti per Pozzuoli); Tito Fenocchio, Sandro Cossiga, Lydia De Simone (Pozzuoli Libera); Simona Daniele, Leandro Genovese (Progressisti Democratici); Titti Zazzaro, Gennaro Andreozzi (Europa Verde); Vittorio Festa (Spazio Flegreo). Tra i banchi di opposizione siederanno i due candidati a sindaco Paolo Ismeno e Raffaele Postiglione; Vincenzo Figliolia, Antonio Villani, Marzia Del Vaglio (Figliolia per la Città); Salvatore Maione (Democrazia e Libertà); Paolo Tozzi (Davvero Pozzuoli); Guido Iasiello (Moderati per Pozzuoli); Gianluca Sebastiano (Insieme).