POZZUOLI/ Aggredisce i poliziotti: arrestata 47enne

POZZUOLI – Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante i servizi predisposti in ausilio ad un ufficiale giudiziario, presso uno stabile in via Castagnaro a Pozzuoli, sono stati avvicinati da una donna che, in evidente stato di agitazione, li ha aggrediti verbalmente e fisicamente nonostante i diversi tentativi di riportarla alla calma. Per tali motivi, la donna, una 47enne nigeriana, non senza difficoltà è stata bloccata e tratta in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.