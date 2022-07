POZZUOLI – «Gentile direttore, voglio segnalare attraverso il tuo giornale le condizioni del mare oggi a Lucrino. C’è l’acqua marrone e dalla foce vedo entrare molti pesci morti. Com’è possibile che l’acqua sia così marrone? Forse la foto non renderà ma oggi non possiamo nemmeno fare il bagno per come sono le condizioni del mare. Mi auguro che sia un problema di “passaggio”, anche se mi chiedo ancora come sia possibile. La domanda che mi viene fare, con un pizzico di amarezza è: perché il nostro mare tra divieti e “incidenti di percorso” è così martoriato?» (Giuseppe F.)