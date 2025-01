POZZUOLI/ Accoltellato durante una partita di carte a Monterusciello: fermato l’aggressore – LA FOTO

POZZUOLI – È stato fermato nella notte l’uomo che ha ferito con un coltello un amico durante una partita di carte ieri a Monterusciello. Si tratta di un 61enne di Bacoli, già noto alle forze dell’ordine, rintracciato dai carabinieri della stazione di Monterusciello: l’uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi. La vittima, suo amico e coetaneo, è stata dimessa con una prognosi di tre giorni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i due stavano giocando a carte quando è scoppiata la lite, dovuta a quella che sarebbe stata definita una “scorrettezza” nelle procedure di gioco da parte di uno dei.

I FATTI – L’aggressione è avvenuta poco dopo le 19 di ieri nei pressi del bar “Tropical” in via De Curtis, in uno spazio sotto al porticato di una palazzina popolare tra il locale e un dehors. Tra urla e minacce l’aggressore è stato poi fermato da alcune persone che si trovavano in zona. La scena dell’aggressione (nella foto) è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del bar e acquisite dai militari che poco dopo hanno chiuso il cerchio intorno al 61enne di Bacoli, che in un primo momento si era dato alla fuga mentre l’amico ferito veniva condotto in ospedale.