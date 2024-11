POZZUOLI/ «Abuso in un terreno di proprietà del comune: da 2 anni nessuno fa niente»

POZZUOLI – C’è un terreno del comune di Pozzuoli che attualmente è occupato da un capannone sul quale pende un’ordinanza di demolizione del 4 aprile del 2022. Si tratta di uno spazio che sorge in via Monterusciello e che poteva essere destinato al Mac. La denuncia arriva da Piero P., che all’indomani della cacciata degli Scout dalla sede di via Alfonso Gatto, ha voluto portare all’attenzione del nostro giornale la criticità. «Oggi quel terreno occupato da quel capannone poteva essere un ulteriore spazio per il progetto Mac, destinato al verde e all’agricoltura e invece ci ritroviamo lamiere e cemento nonostante un’ordinanza di demolizione emessa dal comune di Pozzuoli due anni fa. Invece gli scout sono stati subito cacciati». Nella fattispecie, ad occupare lo spazio verde è un capannone di 60 metri x 12 metri con un’altezza di 5 metri.