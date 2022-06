POZZUOLI – Ancora controlli, ancora sanzioni e sequestri nei lidi e nelle strutture sulla costa flegrea. I carabinieri della stazione di Pozzuoli, insieme al personale della Capitaneria di Porto, hanno denunciato il titolare dello stabilimento balneare “Lo Scoglio” in via delle Stufe di Nerone. Si tratta di un imprenditore di 67 anni. Sulle aree del demanio marittimo, prossime all’arenile, i militari hanno scoperto un piano di cemento e una porzione di un fabbricato destinato a ristorante completamente abusivi. E ancora alcune strutture di legno, pergolati, tendostrutture e un pontile di legno realizzati senza concessione. Realizzata anche una vasca termale oltre l’area data in concessione. Lo specchio d’acqua antistante al lido, circoscritto da cime e boe, era più ampio del previsto. Superfici, aree e strutture irregolari sono state sequestrate. Gli stessi militari, ancora con la collaborazione della capitaneria di Porto, hanno denunciato anche il titolare del lido Montenuovo in via Miliscola, un imprenditore di 69 anni. Aveva realizzato in area di demanio marittimo una tettoia di circa 87 metri quadri e una pedana di legno, senza avere alcuna concessione. Tutto è finito sotto sequestro. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.