POZZUOLI/ «A Via Napoli una fontana costata centinaia di migliaia di euro che perde acqua e macchia a terra»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Per anni abbiamo avuto davanti un’opera di cemento incompiuta, abbandonata a sé stessa. Poi, dopo tanto tempo, la “soluzione”: una presunta fontana enorme, un pezzo di ferro già arrugginito che non arreda, non serve e non funziona. Perde solo acqua, macchia il pavimento rendendolo color ruggine e peggiora la situazione invece di migliorarla. Il punto è uno solo: questa opera è costata quasi 700 mila, forse addirittura 1 milione di euro. È doveroso fare chiarezza: chi ha deciso questo intervento? Su quali basi? E soprattutto, dove sono finiti tutti questi soldi per un risultato così inutile e degradante? I cittadini meritano risposte, non pezzi di ferro arrugginiti spacciati per riqualificazione o almeno la manutenzione di questa inutile fontana affinché non macchi tutto il pavimento.»