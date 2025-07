POZZUOLI/ A tutta velocità su una ruota: le scorribande notturne in moto ad Arco Felice – IL VIDEO

POZZUOLI – A tutta velocità sui motorini scorrazzano su una ruota avanti e indietro per Arco Felice, mettendo in pericolo la propria incolumità e quella di passanti e automobilisti. Notti pericolose per tanti giovanissimi puteolani che – nonostante il dramma del povero Augusto e i continui appelli all’uso sicuro dei mezzi a due ruote – continuano a dare vita a pericolosi spettacoli. In un video realizzato domenica sera (che vi proponiamo di seguito) si vedono giovanissimi impennare pericolosamente su scooter e motorini lungo via Raimondo Annecchino, nei pressi della villetta e del parcheggio dell’istituto Vittorio Emanuele di Arco Felice. “Ormai succede tutte le sere fino a tarda notte – racconta un residente – fanno un macello tra clacson di auto e moto, musica ad alto volume, schiamazzi di ogni genere e rombi di motori. E poi si mettono a correre su una ruota lungo la strada. Per noi che abitiamo qui è diventato insostenibile”.