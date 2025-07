Al via i lavori per l’installazione di un pontone galleggiante al porto di Pozzuoli

POZZUOLI – Partono oggi gli interventi al porto di Pozzuoli per l’installazione di un pontone galleggiante che dovrà facilitare l’attracco dei traghetti in arrivo da Ischia e Procida. I primi lavori porteranno alla demolizione della soletta in calcestruzzo, tra la bitta 29 e la bitta 30 propedeutici ai lavori di posizionamento di una trave in ferro per il successivo alloggiamento della rampa destinata al pontone galleggiante. Nello specifico gli operati.Il pontone in acciaio di grandi dimensioni, che sarà successivamente installato sulla banchina emporio ovest, sarà dotato di due passerelle carrabili per i mezzi pesanti e di passerella per i passeggeri.