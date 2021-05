POZZUOLI – «È iniziata l’attività di demolizione dei container che si trovano al Rione Toiano, tra via Gavia Marciano, via Simmaco e via Seneca. Si tratta di un altro significativo passo in avanti compiuto nell’opera di bonifica del territorio e di salvaguardia della salute dei cittadini, iniziata con lo smantellamento del campo container di via Carlo Alberto Dalla Chiesa. In totale si tratta di 15 prefabbricati, che sono stati completamente liberati dei materiali e dei rifiuti presenti prima di iniziare le attività di demolizione e di messa in sicurezza dei luoghi. Dopo circa quarant’anni siamo riusciti a compiere un’azione di riqualificazione che sembrava difficile da realizzare e che continueremo poi con gli altri container che restano in via Seneca e in località La Schiana. Un ringraziamento doveroso va alla Direzione Ambiente e a tutto il personale comunale impegnato nell’attività». Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che ha reso noto le operazioni di bonifica messe in campo al Rione Toiano. La demolizione dei manufatti è iniziata dai 6 di via Gavia Marciano all’angolo con via Quinto Fabio Massimo, con lo smantellamento e l’incapsulamento in sicurezza dei materiali contenenti amianto, e proseguirà poi con i 7 di via Simmaco e i 2 di via Seneca. Gli operai hanno già smaltito in questi giorni diversi quintali di materiali, rifiuti e suppellettili vari ritrovati all’interno dei prefabbricati.

