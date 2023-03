Più controlli e sicurezza a Bacoli, raccolte centinaia di firme

BACOLI – Sicurezza a Bacoli, raccolte centinaia di firme. La petizione “Bacoli sicura: stop ai furti”, promossa da Fratelli d’Italia, verrà portata avanti nei prossimi giorni e sarà poi inviata agli enti sovracomunali. Ieri sera, intanto, in seno al Consiglio Comunale, è stata approvata anche una mozione per chiedere più controlli in città. Maggioranza e opposizione si sono schierate dalla stessa parte per contrastare l’ondata di furti in casa e di auto.

IL COMMENTO DEL SINDACO – «Dobbiamo essere uniti, al fianco della popolazione – dichiara il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Poco prima del dibattito in Assise civica, ho incontrato tanti cittadini per raccontare quanto stiamo facendo e quanto faremo ancora per rendere la nostra terra più sicura. Vogliamo che questa battaglia diventi una lotta flegrea, coinvolgendo i comuni limitrofi. Continuerò a confrontarmi quotidianamente con la Prefettura, la Questura, il Ministero dell’Interno, ed ogni organo preposto alla soluzione di un forte disagio che preoccupa tante persone. Ringrazio ogni singolo consigliere comunale, di maggioranza e di minoranza. Stasera abbiamo scritto una bella pagina di unità, al servizio del popolo bacolese».