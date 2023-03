Banda della Punto assalta casa a Licola e un supermercato ai Pisani – VIDEO E FOTO

LICOLA/PISANI – Un furto e un tentato furto in pochi minuti ieri a Licola e in zona Pisani. In azione la banda della Fiat Punto modello Sport, con tre uomini che con i volti coperti da passamontagna hanno preso di mira un supermercato e un’abitazione. Nel primo caso, in zona Pisani, intorno alle 19.20 hanno sradicato la serranda della porta d’ingresso dell’attività commerciale e portato via i registratore di cassa.

IL TENTATO FURTO – Poco dopo, verso le 19.45, gli stessi uomini con la stessa auto hanno tentato di entrare all’interno di un’abitazione in via Nullo, a Licola. Come si vede nel video, con arnesi da scasso hanno divelto il cancello d’ingresso per poi forzare una seconda porta. In questo caso, però, non sono riusciti ad entrare in quanto è entrato in funzione il sistema di allarme che ha attirato l’attenzione di alcuni residenti le cui urla hanno messo in fuga i malviventi.

