GIUGLIANO – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo presso il campo nomadi di via Carrafiello a Giugliano in Campania dove hanno rinvenuto, nascosta in una roulotte abbandonata, una pistola semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa; l’arma è stata sequestrata.