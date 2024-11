Permessi edilizi nel mirino dell’Antimafia: carabinieri negli uffici del comune di Quarto

QUARTO – Carabinieri negli uffici del comune di Quarto. Nel mirino sono finiti fascicoli e pratiche edilizi nell’ambito di un’indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. I militari, nella giornata di ieri, si sono recati in particolare nell’ufficio tecnico, già in passato al centro di inchieste. Durante le attività è stata acquisita una grossa quantità di atti e pratiche e portati via numerosi faldoni.